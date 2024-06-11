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Prada プラダ 名刺入れ カードケース
商品番号 H43223677892
商品名

Prada プラダ 名刺入れ カードケース
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダのシンプルなエンボスロゴ入り名刺入れです。多少の使用感はありますが、定期的に手入れをしていたので、状態は悪くないと思います。素材···本革カラー···ブラック
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