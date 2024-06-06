Dios Bras ブレスレット　ターコイズ系　シルバー系

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中古品です。シルバーブレスレットの方は一部亀裂が入っています。丁寧に着け外しすることが出来れば問題なく使えます。ターコイズの方はしっかり使えると思います。中古品ですので、ご理解いただける方にお願いいたします。入れ物も綺麗ではありません。