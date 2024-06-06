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Dios Bras ブレスレット　ターコイズ系　シルバー系
商品番号 E21239215374
商品名

Dios Bras ブレスレット　ターコイズ系　シルバー系
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品です。シルバーブレスレットの方は一部亀裂が入っています。丁寧に着け外しすることが出来れば問題なく使えます。ターコイズの方はしっかり使えると思います。中古品ですので、ご理解いただける方にお願いいたします。入れ物も綺麗ではありません。
http://narcologia.ru/goods/secretarial145416.html
http://narcologia.ru/goods/message378727.html
http://narcologia.ru/goods/stage574097.html
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