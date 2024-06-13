PRADA★プラダ長財布ナイロン

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プラダの長財布です。ナイロン素材です。かなり前のモノです。ほとんど使ってませんが経年劣化による小キズやスレやシワなどあります。しまいっぱなしの素人保管になりますのでご理解下さい。あくまでused品になりますのでご理解下さい。神経質な方はご購入ご遠慮下さいませ。出品にあたりアルコール除菌シートなどで拭き取り済み。発送前にもお手入れ致します。カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革