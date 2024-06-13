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PRADA★プラダ長財布ナイロン
商品番号 X74191057903
商品名

PRADA★プラダ長財布ナイロン
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダの長財布です。ナイロン素材です。かなり前のモノです。ほとんど使ってませんが経年劣化による小キズやスレやシワなどあります。しまいっぱなしの素人保管になりますのでご理解下さい。あくまでused品になりますのでご理解下さい。神経質な方はご購入ご遠慮下さいませ。出品にあたりアルコール除菌シートなどで拭き取り済み。発送前にもお手入れ致します。カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革
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