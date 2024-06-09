ユーズド フォリフォリ ナットモチーフ リング 銀 モード デザイン ...

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■はじめに当店のページをご覧いただきありがとうございますご購入の際はプロフィールをご確認くださいフォロワー割・まとめ買い割ございます■商品名usedclothingfollifollinutmotifringsilverユーズド古着中古フォリフォリナットモチーフリング銀モードデザイン■状態(A)一般的な古着・多少の使用感がある商品■商品詳細ブランド：follifolli素材 ：表記なし色 ：silver■採寸(多少の誤差がございます)10号程度#古着saya←他にも出品しております#accitems■品番smop000459