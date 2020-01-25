【未使用】Paul Smith ポールスミス 6連キーケース　マルチストライプ

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★ポールスミスキーケース6連メンズレザー本革ブランドWALLETKEYCASEINTMULPaulSmithM1A-1981-AMULTIブラック☆シンプルで上品な雰囲気のデザインに内側のマルチストライプがアクセントになっています。【状態】未使用自宅保管の未使用品なので、目立つような汚れキズなく、非常に状態は良いです。(自宅保管品ですので、その点ご理解頂きご購入頂けますようよろしくお願いいたします)新品に近いキーケースをお探しの方、是非ご覧下さい。■素材レザー(牛革、羊革)■カラーBLACKブラック黒(内側：マルチカラーストライプ)金具：ゴールド◾️付属品専用化粧箱 カード★即購入大歓迎です。丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けます。カラー···ブラック