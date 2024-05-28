80s ナイロントラッカーキャップ スナップバック black

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商品詳細
プロフィールご確認ください。★アメリカにて購入80年代のものだと推測されます。コンディション目立った傷や汚れはありません。経年の割に状態は非常に良いです。古いものが気にならない方購入検討ください。一点蒸れないように空いているエアの穴を止めている金属の部品が一個ありません。フリーサイズお色はブラックビンテージ商品に理解のない方、中古品に理解のない方は購入お控えください。他のキャップはこちら↓#BSBJHCpatagoniathenorthfacemont-bellkavumammutasicsdickieswtapsundercovera.p.cabathingapesupremeHUFビンテージ所ジョージ世田谷べースサンタモニカアメリカ製lightningpopeyeピストfujifeathersupremeシュプリームバートンノースフェイスパタゴニアコロンビアモンベルナイキgirlrealfuckin'awesomesupremeトラッカーキャップ企業キャップニューエラmadeinusa米国製アメリカ製1FDOORBOX4
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