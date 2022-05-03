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Cartier カルティエ　長財布　マルチェロ　ラウンドファスナー
商品番号 E66378682157
商品名

Cartier カルティエ　長財布　マルチェロ　ラウンドファスナー
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテム#SKshopのバッグ一覧はこちら○サイズタテ…11cmヨコ…19cmマチ…1cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れのない美品になります。写真を見て全体の雰囲気をご確認ください。○カラーブラック○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。カラー···ブラック財布形···長財布素材···ナイロン素材···本革
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