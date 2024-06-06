ポールスミスコレクション　スーツ

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商品詳細
ポールスミスコレクションのスーツです。生地色はブルーグレーで、ボタンはブラウンベージュになります。当時購入価格は88000円でした。ほとんど着てないので非常に綺麗だと思います。LanificioT.G.diFabioの良質なウール素材で、生地感はかなりシャカシャカ系のドライなタッチです。副資材を省いてライトな着心地ですが、肩はしっかりしているので、ドレス寄りかなと思います。以下は素人採寸です。ウエスト42cmわたり27cm股下75.5cmパンツ総丈100cm肩幅42cm着丈68cm身幅44cm袖丈61cm季節感···春、夏、秋カラー···ブルー
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