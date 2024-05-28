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新品未使用　PORTER　ポーター　カレント　CURRENT　キーケース
商品番号 E84671476260
商品名

新品未使用　PORTER　ポーター　カレント　CURRENT　キーケース
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 6,241 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品はポーターのカレントシリーズのキーケースでございます。新品購入後、そのまま保管しておりました。素材は上質なレザー製になります。内部に本革特有の、金具部分と触れている部分の押し跡が少しございます。使用するうちに出来るものですので気にならないと思いますが、画像にてご確認いただけますと幸いです。新品定価16500円のお品です。素材...本革
http://narcologia.ru/goods/browse759591.html
http://narcologia.ru/goods/plaque584607.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming387892.html
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