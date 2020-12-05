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デンツ　高級グローブ　7ハーフ
商品番号 I18621685121
商品名

デンツ　高級グローブ　7ハーフ
ブランド名 デンツ
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高級手袋メーカー、デンツのグローブになります。サイズは7ハーフで色はオリーブです。新品購入後、1度着用しました。箱の保管状態は悪いですが、グローブは丁寧に保管してましたのでまだ綺麗な状態です。1度着用の中古になりますので、古着、ヴィンテージ、USEDに慣れていらっしゃる方のみご検討くださいませ。※革素材については詳しくない為分かりません。※エコ梱包にて発送します。
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