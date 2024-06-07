59❣️ 店舗　看板　マネキン　店頭　マスコット

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店舗 看板 マネキン業務用 店頭用 店舗 置物 飾り レトロ インテリア マネキンと営業中看板セット●マネキン 樹脂製約 8kg青矢印長さ 約 68cm●営業中(裏側 準備中)看板 木製 赤矢印長さ 約 60cm商品状態お好きな看板などをお父さんに抱えさせて頂ければアレンジ頂けます。9枚目の様にマネキンにヒビなどありますがまだまだご活躍頂けます。目立つ事間違いありません。コメント返信は一切行なっておりませんので予め予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。飲酒店 カフェ 雑貨店 自動車店 バイク店 など