美品 インボイス原本付き クロムハーツ フレームドCHプラス ダイヤ チャーム

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商品詳細
クロムハーツ/ChromeHeartsフレームドCHプラスチャームwithダイヤモンドインボイス原本も付けます！（個人情報だけ塗りつぶします）クロムハーツはインボイスなし、もしくはインボイスのコピーなどが付いてても原本なければ意味ないと思っております！購入店舗クロムハーツ心斎橋店----------------------------------------ブランド：CHROMEHEARTS商品名：フレームドCHプラスダイヤカラー：シルバーS925付属品は、チャーム、インボイス原本、チャーム袋です状態は着用回数は1.2回程度ですが、数年自宅保管してりました。詳しい状態は画像にてご確認下さい。追加の必要画像などはコメントにてお願いします。過去にもクロムハーツは何点か出品しておりますが、偽物等は販売しておりません。5.69
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