1991年製ハーフジョンズ社製10KVEGAHIGHSCHOOL15.5号6.2gホワイトスピネルカレッジリングクラスリングメンズウィメンズ男女着用可状態:80年代のオールド品になりますので本体に擦れや小傷ストーン下部に少し欠けはございますが目立つ汚れやダメージはなく細かく精巧な刻印がはっきりと確認出来る状態良好で綺麗なリングです。刻印:HJ10K号数:15.5号-16号内径:横直径/約1.8cm縦直径/約1.8cm重量:6.2g素材:10金イエローゴールドホワイトスピネル生産国:アメリカ製※多少の誤差はご了承くださいませ。リングケージ棒にしっかり押し込んで15.5号ですが内径から判断した場合約16号となりますので15.5号〜16号が適正サイズであると考えられます。指のサイズや太さには個人差がございますので「必ず」号数をお調べください。指のサイズや太さには個人差がございますので「必ず」号数をお調べください。1989年のベガ高校の卒業を記念するハーフジョンズ社製のカレッジリングです。ベガ高校はアメリカ合衆国テキサス州ベガに現存する高校です。リング中央には4月の誕生石を意味するホワイトスピネルが輝きストーンの奥には十字架の上に開かれた聖書その周囲に「VEGAHIGHSCHOOL」の文字が確認出来ます。向かって左側に男女が遠くを見つめるモチーフMemories89の刻印その下にモルタルボードハットのモチーフが確認できます。向かって右側には持ち主のファーストネームであるAMYの文字と竪琴のモチーフに音符とBANDの文字その下に89の数字が確認出来ます。内側には「HJ10K」の刻印と持ち主である「AmyLEharman」の名前が筆記体で確認出来ます。米国でのステータスとなっているハーフジョンズ社製のカレッジリングは卒業の記念として作られ卒業年、スクール・マークカリキュラム、スポーツなどのデザインが刻まれます。誕生石、カット、材質が使用され世界でたったひとつのリングとなります。ジャスティンズ、バルフォア他



1989年HJ10K / ハーフジョンズ カレッジリング 16号 | www.innoveering.net



1989年HJ10K / ハーフジョンズ カレッジリング 16号 | www.innoveering.net



1989年HJ10K / ハーフジョンズ カレッジリング 16号 | www.innoveering.net



1989年HJ10K / ハーフジョンズ カレッジリング 16号 | www.innoveering.net



1989年HJ10K / ハーフジョンズ カレッジリング 16号-



1989年HJ10K / ハーフジョンズ カレッジリング 16号 | www.innoveering.net



1989年HJ10K / ハーフジョンズ カレッジリング 16号 | www.innoveering.net



1989年HJ10K / ハーフジョンズ カレッジリング 16号-



1989年HJ10K / ハーフジョンズ カレッジリング 16号-



1989年HJ10K / ハーフジョンズ カレッジリング 16号 - リング



1989年HJ10K / ハーフジョンズ カレッジリング 16号-



1989年HJ10K / ハーフジョンズ カレッジリング 16号-



1989年HJ10K / ハーフジョンズ カレッジリング 16号-



ビンテージカレッジリングHJ社製 16号10k1947´sCollegeRing-



ビンテージカレッジリングHJ社製 16号10k1947´sCollegeRing-