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【新品】スチール製 トレモロ・ブロック 11.3mm プレート付き
商品番号 E75211700858
商品名

【新品】スチール製 トレモロ・ブロック 11.3mm プレート付き
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,497 円
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商品詳細

トレモロブロックスチール製皿小ネジ（4*10)3個付プレート付きサイズ：幅X高X厚75X42X13mm弦ピッチ11.3mm5ｍｍアーム用ボールエンドの穴の深さは5.8mm
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