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- 【新品】スチール製 トレモロ・ブロック 11.3mm プレート付き
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商品詳細
トレモロブロックスチール製皿小ネジ（4*10)3個付プレート付きサイズ：幅X高X厚75X42X13mm弦ピッチ11.3mm5ｍｍアーム用ボールエンドの穴の深さは5.8mm
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