長財布 メンズ バイカーズウォレット 本革 クロコダイル 型押しブラック 黒

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長財布メンズバイカーズウォレット本革クロコダイル型押し牛革ブラック黒\u2028\u2028＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝\u2028\u2028【商品説明】\u2028熟練の革職人が一つ一つ丁寧に作り上げた、\u2028オールカウレザーの長財布です。\u2028\u2028クロコダイルの美しいうろこ模様がリアルに再現されています。\u2028\u2028ハンドメイドのため、一つ一つ模様が異なるオリジナル商品です。\u2028\u2028独特の模様を作り出しており、本革製品の特徴をお楽しみ下さい。\u2028\u2028【商品】\u2028◆素材：本革/牛革(クロコダイル型押し)\u2028◆カラー：ブラック(黒)\u2028◆コンチョ：イーグル、ドクロナイフ、ドクロ、インディアンの中からお届けします\u2028\u2028◆サイズ：縦19.5cm×横10㎝×厚み2.5cm\u2028※素人採寸のため多少の誤差がある場合がございます。\u2028◆仕様：カードポケット×12\u2028小銭入れ×1：札入れ×2\u2028ストラップ：約14cm\u2028\u2028【注意事項】\u2028本革を使ったハンドメイド商品です。\u2028そのため、革本来のキズや製作時の傷汚れ等がある場合がございます。\u2028また、1点1点革の模様が違いますのでご理解ご了承ください。\u2028参考画像は他色を使用しているものもございます\u2028\u2028【梱包】\u2028簡易包装での発送になります。