ドルチェ＆ガッバーナ 長財布 ラウンドファスナー ブラック レザー ロゴプレート

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ご覧いただきまして誠に有難うございます。Dolce\u0026Gabbana(ドルチェ＆ガッバーナ)のラウンドファスナーの長財布です。シボ革のレザーにワンポイントであるロゴプレートがシンプルながら非常に高級感の逸品となっております。角に目立たない程度のスレやプレートの部分の傷等がございます。新品ではございませんので使用感はございますが、小銭入れの部分等も状態良くまだまだ綺麗にご使用いただけます！【サイズ】横：19.5cm×10.5cm×マチ1.9cm※多少の誤差はご了承ください。是非ともご検討いただければ幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。ドルチェアンドガッバーナ/ドルガバ/ドルチェ＆ガバーナ/ロングウォレット/ウォレット/ロゴ金具/メンズ/紳士sg/d/4830g04292023カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革