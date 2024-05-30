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C.E HEAVY COTTON OVER JACKET
商品番号 K58004335812
商品名

C.E HEAVY COTTON OVER JACKET
ブランド名 シーイー
特別価格 税込 18,538 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋、冬〈サイズ感〉サイズ:Lサイズ※178cmの本心が着てちょうど良い～少し大きめ〈素材〉表地:コットン100%裏地:ポリエステル100%〈特徴〉・背中側がメッシュになっており、通気性が良い・裾にドローコード付きお値段交渉承ります。
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