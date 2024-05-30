C.E HEAVY COTTON OVER JACKET

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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋、冬〈サイズ感〉サイズ:Lサイズ※178cmの本心が着てちょうど良い～少し大きめ〈素材〉表地:コットン100%裏地:ポリエステル100%〈特徴〉・背中側がメッシュになっており、通気性が良い・裾にドローコード付きお値段交渉承ります。
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