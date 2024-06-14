セルティックアーツ ネックレス A\u0026G ライオンハート ...

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ご覧いただきありがとうございます。CELTICARTSセルティックアーツネックレス全長約53cm重さ115g付属LIONHEARTポーチ、ショッパー※画像7のオプションパーツ、画像8のペンダントは付属しません※LIONHEARTは当時の取り扱い店です現在製作されていない希少な作品です。セルティックアーツはA\u0026G設立者の派生ブランドで画像9、10は同デザイナーアマールのインタビュー記事になります。画像7は両先端にパーツを繋げることでウォレットチェーンになり、画像8はロンワンズのベルMサイズとの組み合わせの参考までに。シルクリンクのデザインをハードに仕上げた重量級の迫力です。コレクションとしてほぼ身に着けず大切に保管していましたが小傷など気になる方はご遠慮ください。大幅な値下げ交渉はご遠慮願います。レナードカムホート好きな方に。よろしくお願い致します。