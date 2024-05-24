Kalico Lucy カリコルーシー（スカル シルバー ネックレス）

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KalicoLucyカリコルーシー商品名/花満開どくろ（メンズスカルシルバーネックレス）満開の花がスカルの頭頂部に彫り込まれたデザインペンダント。正面からは花のデザイン、さり気ないスカルヘッドのペンダントトップが独自の存在感と雰囲気を放つ一品です。☆材質...シルバー☆チェーン付き（50cm）チェーン材質...シルバー☆保管用ブランド布袋付き☆購入店舗箱付き☆当時税込市販価格 32,050円（チェーン含む） 23,100円（ペンダント部分）※公式通販サイトもございますので、Google等でホームページをご覧になってみてください。★10年以上前に購入★現在はSOLDOUT品★状態は良いと思いますしペンダント＆ネックレス ALLシルバー製ですので多少の黒ずみは残ります が、金属磨き等のクリーナー処理いただければ長 期ご愛用いただけます。