【goro's】フェザー小　左向き

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商品詳細
材質···シルバーカラー···シルバーシンプルなので色々な服と気軽に合わせやすく、特別感もあるいいアイテムです！ゴローズ好きの方は勿論いいなと思ったらぜひ購入してみてはどうでしょうか⁈数十年前にゴローズで買ったアクセサリーです値下げ交渉受け付けます！欲しい写真等がありましたら言ってください！
http://narcologia.ru/goods/manufacture887141.html
http://narcologia.ru/goods/approximate458120.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis407344.html
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