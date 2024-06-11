【LOOT】VIKiNG ロイヤル リング【天然石ルビー】925 / k18

【LOOT】IcelandicrokktextureroyalRINGロイヤルリング【天然石ルビー】デザイナー手作業による世界に一つのお品ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◇ドラマティックジュエリー◇ーーーーーーーーーーーーーーーLOOT製ヴァイキングロイヤルリングヴァイキング時代スカンディナヴィアオーディンの系譜ヴァルハラNoMercyアンティークライクなこなれ感を演出 ・゜・*魅惑の色合いが惹きつけて止まない大粒天然石ルビーをはじめ、剣とスカルが魅せるプレイフル感溢れるお品。要所に施された18金アクセントもプチラグジュアリーにエントリー。お安くお譲りいたします。世界に一つ特別な物をお探しのお方に是非 *・゜゜・*:*・゜゜・スターリンギアやビルウォールレザーなどがお好きな方にもおすすめサイズ:約24-25号重さ:約14g素材:925/K18/天然石ルビー購入時の保存袋付属します。プロフィール一読の上での購入でお願いいたします。#LOOTーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー下記お好きな方にもオススメです。アルフレッド大王リンディスファーンルーン文字アイルランドフランク王国七王国時代ノルマン人BEAMSユナテッドアローズナノユニバーサントーニFGWackoMariaワコマリアハーレースクランブラーボバースティングレイブラッディマリースタンリーゲスレナードカムホートジャスティンデイビスA\u0026Gレザーズ\u0026トレジャーズガッチョクロムハーツロンワンズアレックスストリーターガボールガボラトリービルウォールレザートラヴィスワーカーガッチョクロムハーツロンワンズアレックスストリータートラヴィスワーカースターリンギアブラッディマリーロイヤルオーダーレザーズアンドトレジャーガボラトリーgaborリリーエルランドソンギロームエースメタルワークスクレイジーピッグラットレースネイバーフッドWTAPSウルフズヘッドテンダーロインRATSアリゾナフリーダムファーストアローズ材質···シルバー/k18(750)



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