GLENROYAL／グレンロイヤル ラウンドジップ ジャバラ式財布 5室タイプ ...

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商品詳細
収納力に秀でた5コンパートメント（仕切り）のジャバラ式財布。手のひらに収まるサイズながらも、5つのメインポケットによって細かく収納できることが最大の魅力。お札や小銭、カードなどライフスタイルに合わせた収納が可能です。分けて収納できるだけでなく、それがひと目でわかることもジャバラ式ならでは。小銭をはじめ、必要なものを瞬時に取り出せます。表面は一枚革を使ったフラットな形状なので、エイジングによる変化もわかりやすく楽しめます。コンパクトなサイズ感や丸みのあるフォルムも相まって、女性も持ちやすい一品です。数年前に購入し先日まで使用しております。使用感はあるものの、大きな傷みはございません。数ヶ月に一回は専用のクリームでしっかり保湿しておりました。一部にはブルームも残っており、まだまだ使用いただけます。商品名：WALLETWITHDIVIDERSカラー：CIGAR／ブラウン素材：牛革（ブライドル）生産国：スコットランド縦：約10cm縦：約15cm・マルチポケット×5・カードポケット×4・ウォレットコード用のDリング付き財布形···二つ折りカラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革
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