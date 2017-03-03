シュプリーム✕アンタイヒーローTシャツおまけ付き

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カラー...ブラック袖丈...半袖シュプリーム✕アンタイヒーローのTシャツおまけ付きです。 両方とも国内オンラインにて購入。Tシャツは1度着用後、ホームクリーニング済です。おまけで、海やプールなど行く際に便利なポーチもセットでお付けします。バラ売りはいたしません。ショップではございません。中古にご理解のない方はご購入をしないで下さい。