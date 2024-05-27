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⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。お得なブランド一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#しかちゃん商品一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨⭐️ブランド名：ジミーチューJIMMYCHOO⭐️商品名：ジミーチュウ/カードケース/オーブプラス/ブラック/メンズ⭐️サイズ：W約20cmxH約11cmxD約1.2cm⭐️仕様：開閉種別：ファスナー外部様式：オープンポケット×7⭐️色：ブラック⭐️付属品：-⭐️ランク：A⭐️状態使用感の少ない綺麗な中古品です。でもこれから現役で活躍できるお品です(*´∀｀*)⭐️購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい。万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。シリアル№：-⭐️ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品⭐️保管・冷暗所にて丁寧に保管してあります。・タバコも吸っておりません。ブランド全商品の取り扱い一覧↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#しかちゃん商品一覧#しかちゃんJIMMYCHOO#しかちゃん_財布✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨071512/A07153