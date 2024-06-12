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LOUIS VUITTON エピ　財布
商品番号 A12905275701
商品名

LOUIS VUITTON エピ　財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5年程使用していました。字は消えかかっていますが表面も中も比較的美品かとおもいます。写真にて判断の上購入お願いします。。カラー···ブラック財布形···二つ折り素材···本革madeinFrance
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