LOUIS VUITTON エピ　財布

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商品詳細
5年程使用していました。字は消えかかっていますが表面も中も比較的美品かとおもいます。写真にて判断の上購入お願いします。。カラー···ブラック財布形···二つ折り素材···本革madeinFrance
http://narcologia.ru/goods/freezer134998.html
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