47ブランド　キャップ

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商品詳細
47Brandの正規品のキャップです。調整可能なアジャスタブル帽子です。カラーは今流行りのティファニーブルーです。2回程被りましたが目立った傷や汚れはありません。早いもの勝ちです。
http://narcologia.ru/goods/stealth567776.html
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