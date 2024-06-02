【美品】LOUIS VUITTON ヴェルニ サラ 長財布 男女兼用

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【商品状態】お手元に届いてから気持ちよくお使い頂くために、基本的な汚れ落とし等を行ったクリーニング済みのお品になります。まだまだお使い頂けるお品になっております。ファスナーや金具不良:特になし破け:特になしベタつき:特になし角ダメージ:特になし匂い:特になし剥がれ:特になし【サイズ】ヨコ：18.5cmタテ：11cmマチ：2cm【参考定価:】74,750円カラー...ブラック