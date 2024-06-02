バンドリング　スターリングシルバー925 カレン族　ハンドメイド　20号　た42

ご覧いただきありがとうございます。商品番号 232ゾとた042カレンシルバーハンドメイドシルバーリングサイズ約20号 巾 7mm厚み 3mm素材 シルバー925(980)#獅子丸20号#獅子丸平打ち#獅子丸カレンシルバー#獅子丸平打ち7ミリタイやミャンマーの山間民族であるカレン族が1つ1つ手作りしている、高純度のシルバーのアクセサリーです。カレンシルバーは、ハンドメイドで作るため通常のシルバーアクセサリーに比べ銀の含有率が高めで、銀純度95%以上のシルバーアクセサリーを指します。材質的にやや柔らかいのが特徴です。純度は980になります。自然や動物などからのインスピレーションをヒントにしたモチーフ、多種多様な刻印が非常に繊細なアクセサリーです。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。ご安心ください。シルバー925999950リング シンプル メンズ 男性 レディース 女性 ユニセックス ギフト プレゼント シグネット スクエア 銀 指輪 ご褒美 記念日 誕生日 スターリングシルバー silver925カレンシルバー



バンドリング スターリングシルバー925 カレン族 ハンドメイド 20号 た ...



バンドリング スターリングシルバー925 カレン族 ハンドメイド 20号 た ...



バンドリング スターリングシルバー925 カレン族 ハンドメイド 20号 た ...



バンドリング スターリングシルバー925 カレン族 ハンドメイド 20号 た ...



バンドリング スターリングシルバー925 カレン族 ハンドメイド 20号 た ...



バンドリング 平打ち肉厚 無骨 高純度シルバー カレン族 ハンドメイド ...



バンドリング 平打ち肉厚 無骨 高純度シルバー カレン族 ハンドメイド ...



お歳暮 ARIZONAFREEDOM シルバー 太陽神 唐草 甲丸 ナローリング 14号 ...



流行に CLUCT SILVER ONXY RING 19号 リング - citymap.com.gt



バンドリング 平打ち肉厚 無骨 高純度シルバー カレン族 ハンドメイド ...



100％品質 Paul Smith ツイストコンビメッキリング リング - citymap ...



カレン族シルバー リング 9号～29号 フリーサイズ 指輪 幅広 植物/渦巻 ...



超熱 Navajo Turquoise Ring SterlingSilver リング - citymap.com.gt



Amazon | [クロマニヨン] カレン 族 シルバー SV950 銀純度95% 魚文様 ...



新品 TOM WOOD トムウッド Champion Ring Crystal Eye 60 リング 指輪 ...