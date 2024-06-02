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バンドリング　スターリングシルバー925 カレン族　ハンドメイド　20号　た42
商品番号 B55966849296
商品名

バンドリング　スターリングシルバー925 カレン族　ハンドメイド　20号　た42
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 4,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品番号　　232ゾとた042カレンシルバーハンドメイドシルバーリングサイズ約20号　巾　7mm厚み　3mm素材　シルバー925(980)#獅子丸20号#獅子丸平打ち#獅子丸カレンシルバー#獅子丸平打ち7ミリタイやミャンマーの山間民族であるカレン族が1つ1つ手作りしている、高純度のシルバーのアクセサリーです。カレンシルバーは、ハンドメイドで作るため通常のシルバーアクセサリーに比べ銀の含有率が高めで、銀純度95%以上のシルバーアクセサリーを指します。材質的にやや柔らかいのが特徴です。純度は980になります。自然や動物などからのインスピレーションをヒントにしたモチーフ、多種多様な刻印が非常に繊細なアクセサリーです。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。ご安心ください。シルバー925999950リング　シンプル　メンズ　男性　レディース　女性　ユニセックス　ギフト　プレゼント　シグネット　スクエア　銀　指輪　ご褒美　記念日　誕生日　スターリングシルバー　silver925カレンシルバー
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