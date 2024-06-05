即購入不可！ Christian Dior ディオール 長財布 0.9

▪️即購入不可！！▪️お値下げ交渉の際はご希望価格をお教えください。▪️購入前、コメントお願いします。こちらは「並行輸入品」です。意味をご存知ない方や、国内正規品をお求めの方は購入をご遠慮ください！ChristianDiorディオール長財布✧サイズ✧10cmx19.6cmx2.3cmカード入れ12コ札入れ2コ小銭入れ1コその他2コ✧付属品✧箱保存袋ご確認したい事ございましたらお気軽にコメントをお願いいたします！0.9



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