NIKEジョーダンジャケットSサイズ　美品

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ブランド、メーカー:ナイキカラー:ブラックサイズ：表記S素人寸で着丈約61cm身幅約56cm裄丈約85cmです。当方165cm65kgで中にパーカーを着て丁度いいサイズでした。サイズ感に誤差があるので参考程度に…。オールドのナイキのナイロンジャケットです。ジョーダン1リリース時の物ですので85年頃の逸品。お探しの方、是非。【商品の状態】使用状況：画像で確認いただける通り、ユーズドですが特筆すべきダメージ、汚れありません。古着なれした方でしたら問題ない状態かと思います。注意事項：気になる事が御座いましたら事前に質問をお願いします。素人による梱包になりますのでご理解ください。素材···ナイロンカラー···ブラック