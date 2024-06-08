【新品未使用品】ニューエラ キャップ ドッグイヤー　7 3/8

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☺︎ご覧いただきありがとうございます☺︎今は在庫なしの商品かと思います。graycolorがこれからの季節にピッタリかと思います(*'▽'*)試着はしましたが、タグ付き未使用品です。素人保管品ですので、ご理解頂ける方のご購入お願い致します。折りたたんで、発送致します。カラー···グレー