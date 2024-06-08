新品 英国製 バラクータ G9 クールマックス スウィングトップ ジャケット 赤

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◆◆※商品の発送について※◆◆仕事の都合上、発送可能な日に限りがございます。商品の発送はお支払いから2～3日の間を予定しております。※即日発送や翌日発送は出来かねます。ご了承下さいませ。日時指定などがある場合は、事前にご質問欄よりコメントして下さい。できる限り対応させていただきます。ご購入頂いた商品は順次、必ず発送させて頂きますのでご安心下さいませ。商品の到着に余裕のある方のご参加お待ちしております。◆◆商品◆◆◆希少新品タグ付き英国製イングランド製BARACUTAバラクータBRCPS0001CG9BARACUTACLOTHBritain'sBest手書き風ペンキプリント裏地タータンチェックCOOLMAXクールマックススウィングトップハリントンジャケットDARKREDダークレッド赤38【G9BARACUTACLOTH】多くの著名人が愛用し、全てのスウィングトップブルゾンの原型とも言われ、半世紀以上、世界中で愛されているバラクータのG9。表地は高密度のポリエステル/コットンの混紡素材にテフロン加工を施してあり、撥水、防泥機能に優れています。CoolMax素材を使用してあるので、軽量かつソフトで快適に温度を保ってくれます。伝統的なディテールを保ちながらも、モダナイズされたスリムなモデルとなっています。こちらは希少なバックに「Britain'sBest」のペンキプリントが施された一着。オススメです。お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。◆◆サイズ＆カラー◆◆表記サイズ：38実寸サイズ（平置きにて測定）身幅：約54.5cm（脇下から脇下まで）着丈：約62cm（首元の縫い目から裾まで）袖丈：約85.5cm（ネック支点から袖先まで）多少の誤差はお許し下さい。カラー：DARKRED◆◆商品状態◆◆新品未使用タグ付き品になります。あくまで素人保管になりますので、気になる点やこだわる点がある場合は、あらかじめご質問にてご確認下さいませ。神経質な方のご入札はお控え下さい。ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。〔管理:K-13-279_91207_13029(SS)〕