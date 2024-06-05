ジャスティンデイビス　リング

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商品詳細
JustinDavisジャスティンデイビスシルバーリングサイズは14号です。シルバー特有の小キズは有りますが、目立った大きなキズはありません使用頻度も数回の為、磨耗や擦れ等は見られません。使用後は、箱に居れて保管していました。京都の直営店にて購入しました。材質...シルバー
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Justin Davis ジャスティンデイビス SV925 シルバーMEDIEVAL WEDDING ...
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