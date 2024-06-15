ジョーダン　スニーカー　メンズ　27.5

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商品詳細
ジョーダンのスニーカー￼cv-8122-006ブラックとホワイトとで、ソールがレッドです。使用感ありますが、まだ履けると思います。なかなか洗う時間取れない為、現状発送となります。また、箱は捨ててしまってある為、段ボールでの発送予定です。ご了承ください！抜群の快適さと大胆なデザインライン。まったく新しいジョーダンMA2は、斬新なカラーと多様な素材を使用した、ストリートで映える一足。さまざまなデザインのディテールをあしらい、Jordanのヘリテージをアピールしつつ、独自の新しいアイデンティティを確立するスタイルを生み出しています。
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