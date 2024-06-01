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コンバース　ジャックパーセル　スエード　スニーカー
商品番号 R38920475664
商品名

コンバース　ジャックパーセル　スエード　スニーカー
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 1,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャックパーセル　スエード　購入後、2〜3度履いたのち、自宅で長期保管しておりました、擦れや汚れ等御座いますので、ご理解の程、宜しくお願い致します。サイズ…25.5カラー···ベージュスニーカー型···ミッドカット履き口···紐素材···スエード
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