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※韓国 明洞店 限定※ ナイキ　NIKE ハングル カスタム ホワイト キャップ
商品番号 B28147402892
商品名

※韓国 明洞店 限定※ ナイキ　NIKE ハングル カスタム ホワイト キャップ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,842 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！2023年5月に韓国のナイキ明洞店でカスタムし購入しましたキャップになります。正規品です。カスタムしたワッペン正面にナイキのダブルワッペンと後ろに一つついています。サイズ：ワンサイズ（調整可能）男女ともに使って頂けます。開店前から行列必須の大変希少なものとなっております。購入後の返品はお受けしていません。ペットを飼っていませんし、喫煙者もいません。ゆうゆうメルカリ便での発送になります。⭐︎お値下げしました☆お取引よろしくお願いいたします！検索用ブラック　韓国　ソウル　韓国限定　明洞店限定　レア　日本未入荷　日本未発売　海外　カスタム　キャップ　ナイキカスタマイズ　ナイキカスタム　明洞　　ナイキ　NIKE　カスタム　キャップ　オリジナルキャップ　帽子おしゃれ　ワッペンレディースメンズ
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