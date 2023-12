【入手困難】モヘヤ ジャケット モード vintage レトロ 贅沢品

おしゃれさんいらっしゃい︎︎︎︎☾✡️#古着屋Retro✡️︎︎︎︎☑︎フォロー割『5%OFF』︎︎︎︎☑︎即購入、無言購入可能です◎一点物の古着が多く『早い者勝ち』になりますので気になる方はお早めに︎︎︎︎☻︎︎︎︎☑︎まとめ買いがお得になります◎------------------------------------------------------【商品説明】古着モヘアジャケットになります。とてもモードな雰囲気でvintage古着好きに!ボタンもこだわりあり✔︎︎︎︎モヘヤ100%の生地が高級感もあり、上品な逸品◎古着男子古着女子ユニセックスでご着用いただけるアイテムかと思います◎︎︎︎︎︎︎︎︎☑️素材モヘヤ100%裏キュプラ︎︎︎︎︎︎︎︎☑️色ブラック黒︎︎︎︎︎︎︎︎☑️生産国日本製︎︎︎︎︎︎︎︎☑️状態USED多少の使用感あり※あくまで古着になりますので、神経質な方は購入をお控えくださいませ。︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑️サイズ不明なのでMサイズにしてあります(㎝)▲着丈84▲身幅58⚠︎平置き採寸です。サイズの目安として参考程度にご参照くださいませ。------------------------------------------------------【ご案内】ビックシルエットがトレンドな今、ゆるダボにあわせてオシャレに着こなしいただけるカーディガンスウェットニットなど90s80sヴィンテージなど個性的な古着を多数出品しております︎︎︎︎。当店ではメンズレディースユニセックスでご着用いただけるモードな古着が多数ございます。☑︎ご購入前にプロフィール欄をご覧になってください。︎︎︎︎☑︎全品送料無料◎フォローお願いします↻︎︎︎︎☑︎#古着屋Retro︎︎︎︎☑︎管理番号【2060】



