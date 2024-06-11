タディアンドキング　シルバー　リング　　ウルフ

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商品詳細
タディアンドキングのキャストリングのウルフになります。定期的に洗浄、磨きは行っておりましたが、シルバーの特性上、どうしてもある程度のキズや汚れがございます。細かいサイズは忘れてしまったため、リング径の写真を上げておきますので、どうかご参考にして下さい。
http://narcologia.ru/goods/kindness509805.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant224282.html
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