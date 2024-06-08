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- 超雰囲気系!! アメリカ製 Carhartt デトロイトジャケット レザーパッチ
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商品詳細
※匿名取引、送料込みです。※早い者勝ちです。購入前のコメントは不要です。※オファー、値下げ、取り置き、専用出品には一切応じません。※都合により、値上げする場合があります。◆商品説明◆Carharttデトロイトジャケットです。レザーパッチ仕様で雰囲気抜群の一着です。カーハートが誇る定番アウターで、シンプルなデザインながらも機能性の高さが伺えます。デトロイトジャケットは、ジョニー・デップ氏やカニエ・ウェスト氏、野村訓市氏が愛用していることでも有名です。◆詳細◆・レザーパッチ仕様・USA製・ブランケットライナー◆品名◆CarharttDetroitJacketBlankedLinedFullZipMadeInUSALightSandBrownBeigeLeatherPatchVintageJohnnyDeppKanyeWestYe(カーハートデトロイトジャケットブランケットUSA製アメリカ製米国製ヴィンテージビンテージ革ロゴレザーパッチベージュサンドベージュライトブラウン茶J97SDL)◆品番◆J97SDL◆カラー◆ベージュサンドベージュライトブラウン◆サイズ表記◆2XLサイズ(実寸：着丈約66.5cm身幅約73cm肩幅約58cm袖丈約67cm※ご参考程度にお考え下さい。)◆状態◆中古品です。襟と袖に破れやダメージ、その他薄汚れ等ありますがその分雰囲気は抜群だと思います。見落とし等ある場合がございますのでご理解の程、宜しくお願いいたします。◆配送◆送料無料、匿名配送で小さく折りたたんで発送いたします。迅速な対応を心掛けますので宜しくお願い致します。新規の方も大歓迎です。購入日を含む3日以内にご入金がなければ削除致しますのでご了承ください。何かありましたらお気軽にお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming702492.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate704748.html
http://narcologia.ru/goods/financier48760.html
日本産 レザーパッチ Carhartt デトロイトジャケット USA製 雰囲気抜群 ...
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希少色 Carhartt デトロイトジャケット グレー 野村訓市 カーハート-
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