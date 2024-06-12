【新品】k18 ダイヤ付甲丸リング 9号 2.5mm幅 ［18］

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御覧頂きありがとうございます。購入前の注意点※値段設定ギリギリの為、値下げ不可※在庫の確認を致しますので、購入前にコメントお願い致します。※店頭販売しておりますので、多少細かいキズ等ある場合もございます。 ご理解頂ける方は宜しくお願い致しますm(__)m■商品名：新品 K18ダイヤ付甲丸リング■サイズ：9号■重さ：2.3g■幅：約2.6mm■ダイヤ：0.025ct■材質：K18■刻印：写真４枚目■安心の日本製■発送方法：らくらくメルカリ便カップルにお揃いのリングや普段使いとしてもお使いいただけます。よろしくお願い致しますm(__)m管理番号［18］