PORTER ポーター カレント スマートウォレット　フラグメントケース　 財布

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〇特徴「PORTERCURRENT（ポーターカレント）」シリーズ 財布スマートウォレット フラグメントケース 黒 ブラック ファスナー ジップエンボス加工 牛革 レザー ミニ財布コインケース コイン\u0026パスケース ミニウォレット〇サイズヨコ：12cmタテ：8.8cm◯状態小傷はありますが比較的美品だと思われます♫まだまだ永くご愛用いただけます。中古ということにご理解のある方のみお願いいたしますm(__)m※撮影環境で実物と色の差異が出る可能性がありますがご了承ください。※中古品をご理解の上ご購入ください。◯購入元ブランドリュースショップ（AACD）加盟店ストア商品〇配送簡易梱包にて1〜2日程度で発送致します。家庭の都合で遅れる場合がありますのでご了承ください。〇梱包簡易包装にてメルカリ便を利用します。ご理解いただけますようよろしくお願いします。0907-1001-4290-0167