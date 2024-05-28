ポーターフリースタイルロングウォレット長財布

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商品詳細
ポーターフリースタイルロングウォレット ブラウンになります。未使用のままで自宅保管しておりました。ケース、箱はありません。ボタンですが、購入時よりどちらも少し緩い感じがします。縦 9.5センチ横 20センチ参考価格 19250円
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