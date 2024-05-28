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ポーターフリースタイルロングウォレット長財布
商品番号 A94071154754
商品名

ポーターフリースタイルロングウォレット長財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,081 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーターフリースタイルロングウォレット　ブラウンになります。未使用のままで自宅保管しておりました。ケース、箱はありません。ボタンですが、購入時よりどちらも少し緩い感じがします。縦　　9.5センチ横　　20センチ参考価格　19250円
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