CHROME HEARTS 22k タイニーファットクロスダイヤ チェーンセット ...

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クロムハーツタイニーファットクロスダイヤ＆タイニーカットアウトクロスドッグタグダイヤ＆ベビーファットクロスダイヤ＆CHロールチェーンネックレス50cm正規品愛用してきましたネックレスセットになりますが大切にお使い頂ける方にお譲りさせて頂きます。付属品はインボイス写し、保存BOX、シルバーポリッシュ、ショップ袋タイニーファットクロスダイヤ材質/シルバー925/ジルコンダイヤカスタム/22kYG圧着加工.刻印加工縦 約3.4cm(バチカン含む)横 約1.7cmタイニーカットアウトクロスドッグタグダイヤ材質/シルバー925/ジルコンダイヤカスタム/22kYG圧着加工.刻印加工縦 約2.2cm(バチカン含む)横 約1.0cmベビーファットクロスダイヤ材質/シルバー925/ジルコンダイヤカスタム/22kYG圧着加工.刻印加工縦 約2.4cm(バチカン含む)横 約1.0cmCHロールチェーン材質/シルバー925/22kYG圧着加工.刻印加工長さ約50cmタイニー、カットアウト、ベビーファット共にダイヤがとても綺麗に輝きます。3点の重ね付けにより存在感も増しクロムハーツの数ある中でも王道とも呼べるような特段人気のあるネックレスセットです。