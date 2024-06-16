【NYC FUCK YOU】CHROME HEARTS BSフレア ドッグタグ

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商品詳細
プロフィールお読みください。クロムハーツNYCFUCKYOUBSフレアドッグタグネックレストップ2004シルバー925付属品は無く本体のみになります。縦5㎝×横3㎝BSフレアデザインはクロスデザインに比べフレームに対するデザインのバランスも取れており、球数も少ないです。磨く事も考えましたが、燻し部分（黒い文字の部分）が薄くなりそうで磨いておりません。そのおかげで全体的に程よい濃淡が出ております。ご不明な点がございましたらお気軽にコメントください。90s00sy2kヴィンテージビンテージvintageSILVERナバホホピズニビルウォールレザーガボールgucciグッチUSARMYニューヨーク限定
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