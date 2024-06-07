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MACKINTOSH マッキントッシュ コットンジャケット　ブラックウォッチ
商品番号 Q68225659734
商品名

MACKINTOSH マッキントッシュ コットンジャケット　ブラックウォッチ
ブランド名 マッキントッシュ
特別価格 税込 10,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Mackintoshマッキントッシュメンズコットンジャケットです。色は黒っぽく見えますが、よく見るとブラックウォッチになっていて、柄が派手じゃないので、着回しやすいデザインです。取り外し可能のフードがついています。着用数回の美品ですので、この機会にいかがでしょうか？sizeは40で、だいたいLサイズくらいです。着丈80cm身幅54cm
http://narcologia.ru/goods/competitive985781.html
http://narcologia.ru/goods/traverse965326.html
http://narcologia.ru/goods/moisture287269.html
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