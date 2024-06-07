MACKINTOSH マッキントッシュ コットンジャケット　ブラックウォッチ

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商品詳細
Mackintoshマッキントッシュメンズコットンジャケットです。色は黒っぽく見えますが、よく見るとブラックウォッチになっていて、柄が派手じゃないので、着回しやすいデザインです。取り外し可能のフードがついています。着用数回の美品ですので、この機会にいかがでしょうか？sizeは40で、だいたいLサイズくらいです。着丈80cm身幅54cm
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