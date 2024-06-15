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【FACETASM】ORTEGA MA-1 JACKET サイズ4 M
商品番号 C82548373746
商品名

【FACETASM】ORTEGA MA-1 JACKET サイズ4 M
ブランド名 ファセッタズム
特別価格 税込 13,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FACETASMORTEGAMA-1JACKET［サイズ］4（M）肩幅:60cm袖丈:60cm身幅:65cm着丈:72cm［着用回数］5回ほど［シーズン］2020FW［生地］表面:綿100［定価］85,000円ほど［特徴］20FWに代表される民族的な柄を取り入れつつも、シンプルに仕上げられているため、どんな服装にも合わせやすいものとなっております。身幅は広めですが、重さがしっかりあるため、ストンと落ち、綺麗めに着用出来ます。色褪せやリブの毛玉等もほとんどなく、まだまだ長く着用していただけるかと思います。サイズ感としては、170cmぐらいの人であればゆとりを持って着用出来るサイズ感で、180cmくらいの方であれば綺麗に着ていただけると思います。
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