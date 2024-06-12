カルティエ Cartier ロゴ ネックレストップ ネックレス シルバー ...

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商品詳細
数ある商品の中から閲覧いただきありがとうございます。【商品名】Cartierカルティエシルバーネックレス【素材】ステンレススチール【サイズ】縦×横:約4cm×約2.5cmマチ約0.5cm【状態】少し傷、汚れ等はございますが大きく目立つような傷もなくきれいです。箱などはございません。※神経質な方はご遠慮ください。ネックレスとしてでも、キーリング又はチェーンを外してキーホルダーとしても使えます。チェーンは社外品になります。何か気になる点等ございましたら、遠慮なくコメントください。よろしくお願いいたします。
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