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カルティエ Cartier ロゴ ネックレストップ ネックレス シルバー
商品番号 P80572661406
商品名

カルティエ Cartier ロゴ ネックレストップ ネックレス シルバー
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中から閲覧いただきありがとうございます。【商品名】Cartierカルティエシルバーネックレス【素材】ステンレススチール【サイズ】縦×横:約4cm×約2.5cmマチ約0.5cm【状態】少し傷、汚れ等はございますが大きく目立つような傷もなくきれいです。箱などはございません。※神経質な方はご遠慮ください。ネックレスとしてでも、キーリング又はチェーンを外してキーホルダーとしても使えます。チェーンは社外品になります。何か気になる点等ございましたら、遠慮なくコメントください。よろしくお願いいたします。
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