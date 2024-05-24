インドネシア産　沈香ブレスレット　手首周り17.5cm



天然のインドネシア奇楠沈香特選腕輪 男性用女性用ブレスレット ヒョウ柄数珠 木の質念珠 コレクト沈香ブレスレット (丸珠 12mm直径 17玉)



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南越沈香伽羅ブレスレット - 吉祥寺の天然石のお店『Seven Wishes』



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藍染 木玉ブレスレット (手首周りサイズ17cm用) ブレスレット Shimaai ...



沈香伽羅ブレスレット - 吉祥寺の天然石のお店『Seven Wishes』

自然の香りが漂うインドネシア沈香ブレスレット。天然の沈香を贅沢に使用し、職人の手によって一つ一つ丁寧に作られたアクセサリーで、大自然の恩恵を身に着けることができます。男女兼用なので、カップルでお揃いでつけても素敵です。サイズは手首周り17.5cm/18.5cm/20cmあります。こちらの商品は17.5cmです。アクセサリー材質···ウッド・ビーズカラー···ゴールドカラー···ブラウン