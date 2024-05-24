インドネシア産　沈香ブレスレット　手首周り17.5cm

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商品詳細
自然の香りが漂うインドネシア沈香ブレスレット。天然の沈香を贅沢に使用し、職人の手によって一つ一つ丁寧に作られたアクセサリーで、大自然の恩恵を身に着けることができます。男女兼用なので、カップルでお揃いでつけても素敵です。サイズは手首周り17.5cm/18.5cm/20cmあります。こちらの商品は17.5cmです。アクセサリー材質···ウッド・ビーズカラー···ゴールドカラー···ブラウン
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