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フレンチヴィンテージ モールスキンジャケット エレファントスキン 50s 40s
商品番号 E49871695189
商品名

フレンチヴィンテージ モールスキンジャケット エレファントスキン 50s 40s
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋にて5万円で購入致しました。かなり貴重な物になっております。モールスキンとは違いエレファントスキンとなっており年代もかなり古い物になります。状態はかなり悪いですがかなり価値がある物だと思いますのでヴィンテージ物にご興味ある方はお譲り致します。#モールスキン#エレファントスキン#50s#40s#60s#ヴィンテージ#vintage
http://narcologia.ru/goods/financier474760.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln956602.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant402182.html
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