フレンチヴィンテージ モールスキンジャケット エレファントスキン 50s 40s

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古着屋にて5万円で購入致しました。かなり貴重な物になっております。モールスキンとは違いエレファントスキンとなっており年代もかなり古い物になります。状態はかなり悪いですがかなり価値がある物だと思いますのでヴィンテージ物にご興味ある方はお譲り致します。#モールスキン#エレファントスキン#50s#40s#60s#ヴィンテージ#vintage