パタゴニア ソフトシェルキャプリーンジャケット インファーノ ブルーベリー

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商品詳細
PatagoniaSoft-shellCaplineJacket(BlueBerry/Teal)パタゴニアソフトシェルキャプリーンジャケットSTY28161F3MADEINUSAブルーベリー－SIZE－表記サイズ：XL身幅71cm、着丈71cm素人採寸につき、誤差はご了承ください。雪なしタグ、ブルーベリー、サイズXLと条件の揃った1着です。表地は肌触りの良いナイロンソフトシェル、裏地はキャプリーンフリースです。フロントジップ＋スナップ留め、裾ドローコード、袖先リブ仕様。毛玉などはありますが、目立つ汚れダメージ無く、状態悪いものが多いこのモデルとしてはサイズ、コンディションともに文句無い一枚です。
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